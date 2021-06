Prognoza meteo ANM, luni 14 iunie: VREMEA se menține instabilă și în mare parte răcoroasă Saptamana incepe cu vreme rece pentru aceasta data in estul, nord-estul și in zonele depresionare. Ploile cu tunete și fulgere nu se sfarșesc, fiind prezente și luni in Transilvania, Moldova, Muntenia și prin Dobrogea. Vantul ramane intens, iar maximele pornesc de la doar 16 grade și ajung pana la 23. Prognoza meteo pentru București Luni, 14 iunie, scad temperaturile și nu scapam de ploile torențiale. Amiaza aduce doar 20…21 de grade Celsius in termometre. Marți, 15 iunie, deși cerul va fi mai mult acoperit și e posibil sa mai avem parte de un episod de ploi strașnice, vestea buna este ca se mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

