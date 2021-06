Prognoza meteo ANM, joi 24 iunie: VREMEA va fi foarte călduroasă In jumatatea vestica a țarii vremea se va menține caniculara, disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat, iar valorile termice diurne se vor situa, in general, intre 37 și 39 de grade. In restul teritoriului vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic ridicat mai ales dupa-amiaza, cand se vor inregistra maxime termice cuprinse intre 29 și 34 de grade, cu valori ușor mai scazute pe litoral unde vor fi 26…28 de grade. Cerul va fi variabil spre mai mult senin in prima parte a zilei, apoi instabilitatea atmosferica va fi in creștere, iar dupa-amiaza și in prima parte a nopții, local… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

