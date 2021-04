Prognoza meteo ANM, joi 22 aprilie: VREMEA începe să se încălzească Vremea continua sa se incalzeasca, azi, 22 aprilie 2021, iar temperaturile se vor apropia de cele normale pentru luna aprilie, in majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse intre 13 grade Celsius in depresiuni și 22 de grade Celsius in zona de sud a țarii. In nord-vest, nord și centru vor fi averse și descarcari electrice, iar pe alocuri vor fi cantitați de apa de 15 l/mp și condiții de grindina. In restul teritoriului vor fi ploi slabe pe arii restranse. La altitudini mari pot fi precipitații mixte, iar vantul va avea unele intensificari. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 13°Celsius… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

