Prognoza meteo ANM, duminică 9 mai: VREMEA se încălzește în toată țara Vremea va fi predominant frumoasa si se va incalzi fața de ziua anterioara in vest, centru și nord, astfel ca, in orele amiezii, la nivelul intregii țari se vor inregistra temperaturi in jurul celor normale pentru aceasta data. Cerul va fi mai mult senin, exceptand regiunile estice, unde in orele dupa-amiezii vor fi innorari trecatoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare in sudul Banatului și in zona Carpaților Meridionali. Temperaturile maxime se vor incadra intre 14 si 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 0 si 12 grade, mai coborate in depresiuni,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

