Prognoza meteo ANM, duminică 4 iulie: Ploi cu caracter torențial, fulgere și condiții de grindină Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate mai ales dupa-amiaza și seara, cand vor fi perioade cu averse și descarcari electrice local in zonele de deal și de munte și pe arii mai restranse in rest, cu o probabilitate mai mare in nord, centru și sud-est. Ploile vor avea și caracter torențial, iar izolat cantitațile de apa vor depași 15…20 l/mp și vor fi condiții de grindina. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari ziua in regiunile estice, sud-vestice și la munte, dar de scurta durata și in timpul ploilor. Temperaturile vor crește ușor fața de intervalul anterior, astfel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

