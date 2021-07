Prognoza meteo ANM, duminică 18 iulie: Valul de căldură se va intensifica Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica de cod galben. Fenomene care vor aparea: val de caldura, disconfort termic accentuat și canicula. Zonele afectate de aceasta atenționare meteorologica de cod galben sunt județele: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Braila, Tulcea, Ialomița, Calarași, Constanța, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Dambovița, București, dar și regiuni mari din județele Valcea, Argeș, Prahova, Vrancea, Valcea, Buzau, Mehedinți, Gorj, Suceava, Neamț, Bacau. In sudul și estul Romaniei, valul de caldura va persista și va fi canicula, iar disconfortul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

