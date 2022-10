Prognoza meteo ANM de weekend. Cum va fi vremea la mare și la munte Vești bune pentru cei care și-au planuit o vacanța in acest weekend. ANM anunța o vreme cat se poate de frumoasa in urmatoarele doua zile. Intr-un interviu acordat la Antena 3 CNN, Alina Șerban, meteorolog ANM, precizeaza ca vremea va fi frumoasa in toata țara, cu cer mai mult senin și soare, temperaturile fiind specifice acestei perioade. Drept urmare, sfarșitul de saptamana vine cu temperaturi prietenoase, in majoritatea zonelor. “In acest weekend, vorbim de o vreme blanda de toamna, in general frumoasa, cam in toate zonele. Ploile vor fi putine pe parcursul zilei de sambata, in zonele de deal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

