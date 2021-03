Prognoza meteo ANM: Cod galben de ninsori, ploi și viscol ANM a emis un cod galben de ninsori și strat consistent de zapada la munte și in Transilvania, viscol la altitudini de peste 1500 m, ploi și ninsori abundente in Moldova, local ploi insemnate cantitativ in Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vremea continua sa fie rece in Romania, iar in unele regiuni vor predomina ploile și ninsorile. In intervalul 15 martie, ora 14:00 – 17 martie, ora 20:00 va intra in vigoare un cod galben emis de ANM. ANM a emis cod galben de ploi și ninsori In aceasta perioada „temporar vor fi precipitații in toate regiunile, local insemnate cantitativ in sud, est, centru și la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

