- Vremea din 13 aprilie va fi neobișnuit de calda. Prognoza meteo anunța temperaturi mari in toata tara, cu mici excepții unde vor fi prezente averse și descarcari electrice. Iata ce surprize ne aduce vremea pentru vineri, 13 aprilie.

- Se pare ca primavara este aproape. Ne așteapta temperaturi generoase de maxim 15 grade cu plus, cerul va fi predominant noros si, de asemenea, vor cadea ploi slabe. Codul Galben de vant se va menție și maine.

- Saptamana viitoare vom avea o vreme de primavara autentica. Chiar daca in prima parte a saptamanii vremea va fi mai capricioasa, cu averse scurte de ploaie și nori care vor acoperi temporar cerul, in partea a doua a saptamanii soarele va invinge și va straluci tot mai puternic. Week-endul va fi minunat,…

- Vremea se va mentine rece pana miercuri, cand va incepe sa se incalzeasca treptat, astfel incat in ultimele zile din martie si in primele zile ale lunii aprilie vor fi temperaturi cuprinse intre 16 si 22 de grade in majoritatea zonelor tarii, potrivit meteorologilor.Administratia Nationala…

- Primavara va incepe cu temperaturi sub zero grade Celsius in cea mai mare parte a țarii, cu vant și ninsori. Vremea rece se va menține și in urmatoarele trei zile. VREMEA ASTAZI Astazi, valul de frig va persista, vremea mentinandu-se geroasa dimineata in toate regiunile, iar in special in Moldova si…

- In cea mai mare parte a tarii, vineri, regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul mediilor multianuale, exceptand regiunile sudice si sud-vestice, unde se vor inregistra temperaturi diurne usor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta data din an, potrivit ANM.

- Saptamana care urmeaza vine cu temperaturi peste media normala din aceasta perioada. Vom avea maxime cuprinse intre 6 și 11 grade Celsius. Se anunța zile ploioase dar și ninsoare. Luni, 5 februarie Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; o aversa de ninsoare Sebeș: minime…

- Vremea va continua sa fie oscilanta pe durata urmatoarelor doua saptamâni, cu perioade în care vor predomina precipitatiile mixte si ninsorile, însa vor fi si zile cu temperaturi de pâna la 9 grade Celsius, în