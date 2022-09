Prognoza meteo actualizată. Vremea până în octombrie Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru luna septembrie și inceputul lunii octombrie. Potrivit specialiștilor, temperaturile se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada, insa precipitațiile vor fi pe alocuri excedentare. Saptamana 05.09.2022 – 12.09.2022 Valorile termice se vor situa in general in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Cu excepția regiunilor sudice, regimul pluviometric va fi in general excedentar, mai ales in extremitatea de nord-vest a țarii. Saptamana 12.09.2022 – 19.09.2022 Temperatura… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

