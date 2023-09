Prognoza meteo, actualizată pentru luna septembrie. Cum va fi vremea în prima luna de toamnă Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru prima luna din toamna acestui an. Iata cum va fi vremea: Saptamana 04.09.2023 – 11.09.2023Valorile termice vor fi in general apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi excedentar in jumatatea de est a țarii, dar și deficitar in regiunile vestice și nord-vestice. Saptamana 11.09.2023 – 18.09.2023Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, la nivelul intregii țari. Cantitațile de precipitații vor avea o tendința excedentara in cea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunța temperaturi caniculare și aer sufocant la inceput de toamna! ANM a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 21 august – 18 septembrie 2023. Meteorologii anunța temperaturi mai ridicate decat cele obișnuite pentru inceput de toamna. Saptamana 21 august– 28 august Valorile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru luna august. Potrivit meteorologilor, vremea va fi calda in prima saptamana a lunii august, urmand ca in urmatoarea saptamana temperaturile sa scada la nivelul intregii țari. Iar valorile termice vor continua sa oscileze pana…

- Prognoza meteo saptamana 24.07.2023 – 31.07.2023Valorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile nord-vestice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval.Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice,…

- Prognoza meteo saptamana 24.07.2023 – 31.07.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile extracarpatice, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in cele sudice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale.Regimul pluviometric…

- Meteorologii prognozeaza temperaturi peste cele normale pana la jumatatea lunii august, in special in regiunile sudice. Saptamana 17.07.2023 – 24.07.2023 – Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu…

- Meteorologii prognozeaza temperaturi peste cele normale pana la jumatatea lunii august, in special in regiunile sudice. Saptamana 17.07.2023 – 24.07.2023 – Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva…

- Meteorologii anunta temperaturi usor mai mari decat cele normale, in urmatoarele patru saptamani, in cea mai mare parte a tarii, iar precipitatiile vor fi abundente doar saptamana aceasta, ulterior urmand sa aiba valori apropiate de cele obisnuite in aceasta perioada. Saptamana 19.06.2023 – 26.06.2023…

- Saptamana 19.06.2023 – 26.06.2023Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile intracarpatice, precum și in cele estice și sud-estice, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal…