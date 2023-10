Din cele mai recente vești despre vreme, venite de la meteorologi, aflam cum vor fi temperaturile in saptamanile ramase din luna octombrie și la inceput de noiembrie, ultima luna de toamna din calendar. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat estimarile meteo pentru perioada 9 octombrie – 6 noiembrie 2023. Așadar, e vorba despre prognoza […] The post Prognoza meteo actualizata. Cum vor fi temperaturile in urmatoarele patru saptamani. De cand vin ploile first appeared on Ziarul National .