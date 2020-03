Stiri pe aceeasi tema

- Luna martie ne aduce vreme extrem de buna. Meteorologii anunta temperaturi peste limita normala perioadei, cel mai cald fiind in zona Munteniei. Valorile termice vor urca pana la 22 de garde Celsius, iar minima se va situa in jurul valorii de 4 grade.

- Meteorologii ne aduc numai vesti bune pentru ziua de miercuri, dar si pentru sfarsitul de saptamana. In urmatoarele zile vom avea temperaturi ce vor ajunge pana la 20 de grade Celsius, in special in sudul tarii.

- Meteorologii vin cu vesti bune pentru ziua de marti. Specialistii au anuntat vreme deosebit de calda pentru ultima decada a lunii februarie, cu maxime ce pot ajunge pana la 18 grade Celsius. Cerul va fi variabil in toata tara, vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari doar in zonele montane.

- Meteorologii nu aduc vesti bune. Incepem saptamana cu un cod rosu de viscol si ninsori pentru 14 judete din tara, mai ales in sudul Romaniei, dar si cu temperaturi in scadere, desi suntem la sfarsit de iarna din punct de vedere calendaristic. Maximele zilei se vor incadra luni intre 8 si 14 grade Celsius,…

- Dupa codul portocaliu de viscol de zilele trecute, acum Romania va fi lovita de ploi puternice. Meteorologii anunta temperaturi de pana la 12 grade Celsius in sud-estul tarii, insa aria precipitatiilor se va extinde si va cuprinde majoritatea regiunilor.

- Meteorologii vin cu vesti bune pentru ziua de marti. Vremea continua sa se incalzeasca, maximele atingand valori de 11 grade in unele zone ale tarii, iar pe timpul noptii, minima va cobori pana la minus un grad. Precipitatiile nu vor lipsi, va ploua slab, iar vantul va sufla slab si moderat, insa, trebuie…

- Meteorologii au anuntat din nou schimbari ale vremii. Daca in weekend am avut temperaturi foarte scazute, la nivelul intregii tari, prima zi a saptamanii nu aduce mai schimbari, insa cerul va fi mai senin, iar vantul nu va avea intensificari ridicate. De asemenea, ANM a anuntat si ninsori pentru unele…

- Am avut parte de o perioada scurta in care a fost frig și iata ca acum pare ca a venit primavara in Romania. Temperaturile sunt foarte ridicate in aceasta saptamana, pe intreg teritoriul țarii, iar gradele vor urca destul de mult in termometre.