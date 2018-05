Prognoza meteo 7 mai: Vreme caldă, dar instabilă Prognoza meteo 7 mai.Vremea va fi calda, dar și in general instabila indeosebi in sud-vestul teritoriului. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse și descarcari electrice, in Oltenia, vestul Munteniei, local in Banat și in zonele de munte, iar seara și noaptea și in Moldova. Prognoza meteo 7 mai. In celelalte regiuni, manifestarile […] The post Prognoza meteo 7 mai: Vreme calda, dar instabila appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

