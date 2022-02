Prognoza meteo, 7 februarie 2022: vânt în toată țara, ninsori și viscol la munte Prognoza meteo, 7 februarie 2022. ANM anunța pentru azi o racire accentuata a vremii in zona de deal și de munte unde vom avea parte de ninsori și vant puternic . Aici, meteorologii au emis și doua coduri, unul galben de ninsori și unul portocaliu de vant. In restul teritoriului, vremea va fi frumoasa. Prognoza meteo, 7 februarie 2022. Vremea in țara In Dobrogea și in Baragan vantul va sufla cu putere, iar temperatura maxima va atinge 12 grade Celsius. Prin urmare, vom avea parte de o zi calda, dar vantoasa. In Moldova sudica și in nordul Munteniei vom avea parte de soare și de o zi placuta,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

