- Vremea 6 martie. Astazi, cerul se va innora treptat si va ploua in special in a doua parte a zilei in regiunile vestice, nord-vestice si izolat in Oltenia si vestul Transilvaniei. La munte, la altitudini mari, precipitatiile vor fi mixte.Vremea 6 martie. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari…

- Astazi vremea se va raci, iar cerul va avea innorari temporar accentuate. Vor fi precipitatii ce vor avea si caracter de aversa in regiunile estice, sud-estice, in centru si pe arii restranse in restul teritoriului. Acestea vor fi sub forma de ninsoare la munte, ploaie, lapovita si trecator ninsoare…

- Meteo. Vremea ramane mai calda decat normal dar incep ploile. Vremea se va raci in zilele urmatoare si vor incepe ploile, insa va ramane in continuare calda pentru aceasta data, spun meteorologii. Marti, 18 februarie Vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data, desi in vestul si in nordul…

- Meteorologii ne anunța ca, miercuri, vremea se va raci accentuat in toata țara. In București, vor fi precipitații, iar vantul va avea intensificari temporare.Miercuri, 5 februarie, cerul va fi noros pe tot teritoriul Romaniei, iar precipitațiile, sub forma de ploi, lapovița sau ninsoare, iși vor face…

- Meteorologii informeaza ca vremea se va raci in urmatoarele zile in țara și in Capitala, fiind anunțate temperaturi maxime de pana la 3 grade in București, unde este așteptata și ninsoarea. Potrivit ANM valorile sunt cele normale pentru aceasta data. „Vremea va fi inchisa, iar valorile termice vor marca…

- Potrivit meteorologilor, joi, 2 ianuarie 2020, vremea va fi frumoasa in toata țara. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada.Temperaturile maxime se vor incadra intre -3 grade in estul Transilvaniei și 7 grade in Oltenia. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari…

- Miercuri, 18 decembrie 2019, vremea se incalzește in aproape toata țara. Valorile maxime vor atinge și 22 de grade, potrivit meteorologilor.Vremea va fi deosebit de frumoasa, iar temperaturile inregistrate vor fi mult mai ridicate decat in mod normal pentu aceasta perioada.Cerul va fi senin, iar vantul…

- Marți, 17 decembrie 2019, vremea va fi deosebit de frumoasa, iar temperaturile vor fi in creștere.Potrivit meteorologilor, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab și moderat. Vremea va fi frumoasa in toate regiunile țarii. Temperaturile maxime vor ajunge și la 20 de grade.Astfel, se vor inregistra…