- Cerul va fi variabil si mai ales dupa-amiaza si seara vor fi innorari temporare, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, local in zonele de deal si de munte, in centru, in sud si izolat in rest. Aversele vor avea si caracter torential, cantitatile de apa vor depasi…

- Astazi, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, iar valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale specifice datei, exceptand regiunile intracarpatice, unde vor fi mai ridicate decat acestea. Cerul va fi variabil si, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi innorari accentuate,…

- Astazi, vremea va fi in general instabila si va deveni racoroasa in toata tara. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi perioade cu averse si descarcari electrice, la deal si la munte si local in rest. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare,…

- Astazi, cerul va avea innorari tempoar accentuate si vor fi perioade cu averse, posibil insotite de descarcari electrice la munte, local in nord-vest, nord si in centru, si pe arii mai restranse in rest. Ploile vor avea si caracter torential, iar pe suprafete mici cantitatile de apa inregistrate, in…

- Izolat va cadea grindina, iar cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp. Temperaturile maxime se vor incadra intre 20 si 26 de grade.In Bucuresti, vremea va fi instabila si se va racori. Mai ales in primele ore ale zilei si din nou spre seara, se vor semnala averse si descarcari electrice. Vantul va…

- Astazi, vremea va deveni in general instabila. Cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara si va ploua local in estul tarii si pe arii mai restranse indeosebi la munte si in sud-vest. Vor fi mai averse, posibil torentiale, insotite de descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru marți, 04 mai 2021. Potrivit acestora, vremea va fi racoroasa pentru aceasta data. Mai exact, vremea va fi in general frumoasa, dar racoroasa pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii. Cerul, mai mult senin…

- Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta si local in vest si nord-est. Temperaturile maxime ce se vor incadra intre 12...14 grade pe litoral si 23 de grade in Banat. In zonele joase, dimineata pe arii restranse se va semnala ceata.In Capitala, vremea va intra intr-un…