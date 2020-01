Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se mentine neobisnuit de calda pentru perioada in care ne aflam. Temperaturile inregistrate sunt peste normalul perioadei, cat despre ninsori nici nu poate fi vorba. Doar in regiunile vesticei si cele montane, precipitatiile vor aparea, dar doar in cantitati mici.

- Sfarsitul lunii ianuarie aduce temperaturi ridicate pentru aceasta perioada. ANM a anuntat o incalzire usoare a vremii in aproape toata tara. Insa, in regiunile nordice, vestice si centrale, norii vor acoperi cerul, iar odata cu seara vor aparea si precipitatiile.

- Inceputul ultimei saptamani din luna ianuarie aduce vreme frumoasa, mai ales in regiunile extracarpatice, dar si ploi pe arii restranse. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane, iar norii vor aparea pe cer doar centrul si nordul tarii. Izolat, in zonele joase, dimineața…

- Prognoza meteo 23 noiembrie. Weekendul vine cu iarna! Anotimpul rece se instaleaza usor-usor, pe teriotoriul Romaniei, incepand de sambata, 23 noiembrie. Temperaturi cu minus in majoritatea regiunilor tarii, fulgi de nea si averse de ploaie, in aceasta zi!

- Prognoza meteo 22 noiembrie. Vremea continua sa se raceasca si vineri, 22 noiembrie. Temperaturile scad considerabil, ajungand chiar si la 0 grade Celsius pe timpul zilei. Aversele de ploaie pun stapanire pe toate regiunile tarii.

- Prognoza meteo joi, 14 noiembrie. Se apropie sfarsitul saptamanii, iar vestile meteorologilor sunt din ce in ce mai proaste. Aversele de ploaie incep sa "cucereasca" tot mai mult din teritoriul tarii!

- Prognoza meteo 13 noiembrie. Ziua de miercuri vine cu precipitatii in majoritatea regiunilor tarii. Meteorologii anunta vreme cu soare si nori, iar valorile maxime nu vor depasi 24 de grade Celsius. Noaptea insa, pe litoral, va fi extrem de placuta!

- Prognoza meteo 5 noiembrie. Marti, 5 noiembrie, vremea se mentine frumoasa in majoritatea regiunilor tarii. Ziua, sunt asteptate maxime chiar si de 23 de grade Celsius, in special in partea de sud.