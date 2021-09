Prognoza meteo 29 septembrie 2021: Vreme în general închisă, cu nori si ploi slabe, în aproape toată țara Miercuri, 29 septembrie, avem mulți nori, ploi slabe in jumatatea vestica a țarii și temperaturi modeste. Maximele pleaca de la 13 grade in depresiuni și se opresc pe la 21 de grade in vestul țarii. In Dobrogea și Baragan vor fi perioade cu soare, dar și innorari și poate cațiva stropi de ploaie. Vantul mai are unele intensificari in Dobrogea, iar temperaturile se opresc pe la 18 grade. Mai sus, in Moldova sudica și in nordul Munteniei, se anunța o zi placuta, cu soare, cațiva nori de vreme buna și temperaturi cu 2-3 grade peste cele de marți. In nordul Moldovei și in Bucovina, atmosfera va fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temporar va ploua slab in Maramures, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local in Crisana si Banat si izolat in rest. La munte, in general la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona…

- Temporar vantul va avea intensificari in majoritatea regiunilor cu viteze in general de 45...55 km/h, iar la munte in special la altitudini mari, rafalele vor depasi 80...90 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 17 si 27 de grade, cu cele mai ridicate valori in Baragan si Podisul…

- In Banat, Crisana, Maramures si, partial, Oltenia, cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua, iar incepand de dupa-amiaza, si in Transilvania si in jumatatea de nord a Moldovei vor fi averse, insotite si de descarcari electrice. Pe alocuri, vor fi cantitati de apa mai insemnate si conditii de…

- Cod PORTOCALIU de canicula si vijelii puternice, incepand de astazi. PROGNOZA pentru luna august Potrivit ANM, luni, 2 august 2021, in regiunile sudice si sud-estice se vor menține canicula si disconfortul termic deosebit de accentuat, dar in restul teritoriului valorile termice vor marca o scadere…

- Prognoza ANM pentru 21 iulie 2021 arata ca vremea in țara va fi general instabila, iar temperatura maxima in Romania se va incadra intre 19 și 20 de grade Celsius in jumatatea de nord a țarii, iar in sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi de 31 – 31 de grade Celsius. In intervale scurte de timp sau…

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica si canicula. Pana la ora 23.00, vor fi furtuni in zona montana, in Moldova, nordul si estul Munteniei si local in Dobrogea. De asemenea, pana miercuri seara, in sapte judete va fi cod galben de canicula, cu…

- Meteorologii au emis, luni, doua coduri galbene de vreme extrema. Prima avertizare vizeaza ploi, vijelii si grindina, pentru mai multe județe, iar cea de-a doua avertizare anunța o perioada de disconfort termic ridicat și canicula. Codul galben de ploi torențiale și grindina a intrat in vigoare, luni,…

- Potrivit specialiștilor, explicația este legata de faptul ca "asupra partii de sud-est a Europei actioneaza, relativ frecvent, dorsala anticiclonului Azoric, talvegul zonei depresionare din sud-vestul Asiei si, uneori, dorsala anticiclonului Nord-African."Ca o conscienta directa a acestor modificari…