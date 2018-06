Prognoza meteo 28 iunie: Furtuni și temperaturi scăzute în mai multe regiuni Prognoza meteo 28 iunie. Nici joi nu scapam de ploi! Sunt anunțate ploi torențiale și temperaturi mai scazute in majoritatea regiunilor țarii. Este semnalata activitate ciclonica intensa. Prognoza meteo 28 iunie. pe spații relativ extinse urmand sa cada averse de ploaie insoțite de descarcari electrice și cu totul izolat de grindina. In nordul Carpaților Orientali cantitațile […] The post Prognoza meteo 28 iunie: Furtuni și temperaturi scazute in mai multe regiuni appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 26 iunie. Marți dupa-amiaza, vor cadea averse slabe de ploaie insoțite de descarcari electrice in regiunile intracarpatice, in timp ce in sud și in est cerul va fi variabil spre mai mult senin. Vantul va sufla moderat in sud-est și slab, cel mult slab pana la moderat in restul zonelor…

- Prognoza meteo din 25 iunie anunța temperaturi mai mici decat normalul perioadei, insa vremea se amelioreaza sub aspectul precipitațiilor care se restrang considerabil. Ploile bat in retragere!

- PROGNOZA METEO. In weekend temperaturile scad semnificativ fața de intervalul anterior in toata tara. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare și ploi de scurta durata, local la munte și pe arii restranse in rest. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va avea innorari temporar mai accentuate și va ploua…

- PROGNOZA METEO. Vremea va fi in general instabila. Temporar innorarile vor fi accentuate și se vor semnala averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. Spre sfarsitul saptamanii se anunta temperaturi scazute semnificativ fata de intervalul anterior. ROGNOZA METEOROLOGICA…

- Prognoza meteo 7 iunie vine cu vești proaste! Se anunța furtuni puternice in mai multe zone ale țarii. Vantul va sufla moderat in sud-est și mai mult slab in restul regiunilor. Prognoza meteo 7 iunie. Joi vor cadea averse de ploaie, insoțite de descarcari electrice și razleț de grindina de dimensiuni…

- Vremea din 6 mai nu va fi pe placul romanilor. Prognoza meteo anunța ploi in regiunile din Romania, temperaturi in scadere și fenomene meteo marcate de descarcari electrice, grindina pe alocuri.

- Prognoza meteo 30 aprilie. Luna aprilie se incheie cu vreme foarte calda. Valorile termice se vor menține mult mai ridicate decat cele obișnuite in aceasta perioada din an. Cerul va fi variabil la senin, cu unele innorari dupa orele amiezii in nord-vest, in special la munte, iar seara și noaptea in…

- Prognoza meteo 26 aprilie. Vremea se anunța in continuare calda și frumoasa, dar devine instabila in mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, mai ales dupa-amiaza, in jumatatea de nord a tarii…