Prognoza METEO 28 decembrie - COD GALBEN de lapoviță Atmosfera de iarna va continua așa ca și ninsorile cazute în ultimele zile. Ba mai mult acestea se vor intensifica și se prevad ninsori și lapovița puternica. Din cauza acestor precipitații se vor forma depuneri complexe pe fire, pe drumuri va deveni mai lunecos, și nu în ultimul rând ca va troieni pe alocuri.

Vântul va sufla din nord-est slab la moderat. Noaptea temperatura minima a aerului va oscila între -2ºC si -7ºC. Maxima zilei se va situa între -4ºC si +1ºC. Fiți prudenți când va deplasați pe drumuri înzapezite… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

