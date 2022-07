Prognoza meteo, 27 iulie 2022, CANICULĂ Prognoza meteo, 27 iulie 2022, CANICULA, in sudul si in sud-estul tarii valul de caldura va persista, iar disconfortul termic se va accentua si indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitati, in timp ce in rest valorile termice vor fi mai scazute fata de ziua precedenta. Local in nord, in centru, [...] The post Prognoza meteo, 27 iulie 2022, CANICULA first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo- 23 iulie 2022, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 30 si 40 de grade, dar și cu valori mai scazute, de 28…30 de grade pe litoral si in delta, iar cele minime vor fi cuprinse intre 15 si 23 de grade, mai scazute in depresiuni si mai ridicate in Dealurile de [...] The…

- Prognoza meteo pentru marți, 19 iulie 2022, vremea se menține calda in toata Romania, ușor caniculara in Campia de Vest și Campia Romana. Cerul va fi variabil, cu unele innorari la munte, in est și nord-estul țarii. Izolat se vor semnala ploi de scurta durata. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile…

- Prognoza meteo, miercuri, 6 iulie, dupa canicula, vin furtunile, vremea se schimba radical in Romania, potrivit specialiștilor. Temperaturile vor scadea semnificativ fața de ziua de marți. Cerul va fi temporar noros și se vor semnala averse cu caracter torențial, insoțite de descarcari electrice și…

- 5 iulie, prognoza meteo, va fi canicula in vest si nord-vest si local in centru, sud si est, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati in zonele de campie si de deal. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 26 si 38 de grade, cu cele mai ridicate valori in Campia…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice datei din calendar pe aproape tot parcursul lunii iulie. In prima saptamana va ploua mult, mai ales in zonele centrale și la munte, dupa care aversele dispar, transmite ANM.

- VREMEA in ALBA, 20-26 iunie: canicula și cateva furtuni. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea se incalzește saptamana viitoare in județul Alba, dar vor fi variații de temperatura de la o zi la alta. Sunt anunțate maxime de peste 30 de grade Celsius, spre finalul intervalului. Vor mai…

- Joi, 16 iunie, prognoza meteo ANM indica o incalzire a vremii, unele innorari inregistrate in a doua parte a zilei, dar doar in zonele montane inalte și in sudul țarii. In aceste regiuni unde vor exista innorari, se vor inregistra precipitații sub forma de ploaie, de scurta durata, insoțite de descarcari…

- Astazi, vremea se va raci, astfel ca in vest, centru si nord, maximele termice vor fi mult mai scazute decat cele normale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 10 grade in nordul Moldovei si 21 de grade in Lunca Dunarii. Cerul va fi mai mult noros și vor fi averse, pe alocuri insotite de descarcari…