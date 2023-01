Prognoza meteo 27 ianuarie. Cod galben de viscol și polei - Unde lovește ciclonul polar In aceste zone, local si temporar, vor fi si intensificari ale vantului, cu viteze in general de 60 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime se vor incadra intre -1 si 7 grade, cu valori usor mai ridicate in Dobrogea.In București vremea va fi inchisa, cu precipitatii insemnate cantitativ, sub forma de ploaie si lapovita, iar vantul va avea intensificari, cu rafale de pana la 50 km/h. Temperatura maxima, nu va avea variatii semnificative si va fi de 0, cel mult 2 grade Celsius.La munte va ninge insemnat cantitativ in Carpatii Meridionali si in cei Orientali si se va depune strat consistent… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi vremea se va raci, iar valorile termice se vor apropia de cele specifice datei. Temperaturile maxime se vor incadra intre 0 si 10 grade, iar cerul va fi variabil, cu innorari in sud-vest, sud si est, regiuni in care pe alocuri vor fi precipitatii slabe sub forma de lapovita și ninsoare. Pe arii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, un Cod galben de intensificari ale vantului și viscol in mai multe zone ale tarii si viscol in zona de munte, incepand din 5 ianuarie, ora 2:00 pana in 6 ianuarie la ora 12:00.Dupa ce primele zile ale anului au venit cu temperaturi ridicate…

- Astazi, Vremea va fi calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, dimineața local cu nebulozitate joasa sau ceața, in zonele joase de relief. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu ușoare intensificari in zona montana inalta, indeosebi a Carpaților Orientali. Temperaturile maxime se vor incadra…

- Astazi vremea se va incalzi ușor, astfel ca valorile termice se vor situa peste cele normale pentru ultima parte a lunii noiembrie, exceptand nordul Moldovei unde se vor mentine apropiate de cele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua slab in jumatatea de est a tarii. Vantul…

- VREMEA in ALBA, 21-27 noiembrie: doua zile mai calde, apoi se racește. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Saptamana viitoare vor fi doua zile cu vreme relativ mai calda, apoi temperaturile scad din nou. Sunt anunțate și cateva ploi. Maximele vor urca pana la valori de 11-13 grade Celsius…

- Astazi valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada in nord-estul teritoriului, iar in rest vor fi mai ridicate decat in mod obisnuit. Temperaturile maxime se vor incadra intre 6 si 14 grade, cu valori mai scazute in nordul Moldovei, dar mai ridicate in sudul extrem al…

- Meteorologii anunța ca un val de aer polar va ajunge in țara noastra, iar maximele nu vor depași 15 grade Celsius. ”De luni vom avea un nou episod de racire a vremii, unde așteptam maxime doar de 10-15 grade și posibil ca in mare parte a saptamanii urmatoare sa fie caracterizata de temperaturi normale…

- Cum va fi vremea in weekend. Locurile unde temperaturile vor fi de zero grade. Prognoza meteo ANM. Vremea s-a racit deja inca de joi, 10 noiembre și sunt șanse slabele sa mai vedem temperaturi crescute prea curand. Conform prognozei meteo publicate de ANM, ne așteapta un weekend racoros, cu temperaturi…