Prognoza meteo 26 septembrie. Se anunță vreme caldă pentru această dată La noapte, cerul va prezenta unele innorari in nordul si nord-estul teritoriului, iar in rest va fi mai mult senin. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta.Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 5 si 15 grade, mai scazute in depresiunile Carpatilor Orientali pana spre 2 grade. Local in Transilvania si izolat in celelalte regiuni, spre dimineata, se va forma ceata, potrivit ANM. In București, cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab. Temperatura minima va fi de 11-12 grade Celsius, mai scazuta in zona periurbana spre 8 grade.Pe parcursul zilei… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

