- Prognoza meteo 24 noiembrie. In ziua turului doi al alegerilor prezidențiale, romanii vor avea parte de minime de pana la -1 grad Celsius. Aversele de ploaie pun stapanire pe intreg teritoriul țarii. Duminica, 25 noiembrie, vremea ramane friguroasa.

- Prognoza meteo 22 noiembrie. Vremea continua sa se raceasca si vineri, 22 noiembrie. Temperaturile scad considerabil, ajungand chiar si la 0 grade Celsius pe timpul zilei. Aversele de ploaie pun stapanire pe toate regiunile tarii.

- Prognoza meteo joi, 14 noiembrie. Se apropie sfarsitul saptamanii, iar vestile meteorologilor sunt din ce in ce mai proaste. Aversele de ploaie incep sa "cucereasca" tot mai mult din teritoriul tarii!

- Prognoza meteo vineri, 8 noiembrie. Ultima zi lucratoare a saptamanii aduce valori ridicate si mult soare in majoritatea regiunilor tarii. In partea de vest a Romaniei insa, aversele de ploaie isi spun cuvantul!

- Prognoza meteo 4 octombrie. Scaderi dramatice ale temperaturile in toata tara! In unele regiuni, chiar si cu aproape 20 de grade Celsius. Aversele de ploaie si furtunile isi fac de cap in Romania, la sfarsit de saptamana.

- Prognoza meteo 3 octombrie. Vremea se schimba drastic in toata tara! Mercurul din termometre scade dramatic, iar aversele de ploaie si furtunile sunt asteptate inca de la primele ore ale zilei.

- Prognoza meteo 27 septembrie. Ziua de vineri, 27 septembrie, vine cu valori de pana la 23 de grade Celsius! Partea estica a Romaniei cunoaste scaderi de temperaturi cu pana la cinci grade si averse de ploaie dis-de-dimineata, in timp ce in vest vremea este ceva mai frumoasa!

- Prognoza meteo 3 septembrie. Temperaturile caniculare nu pleaca cu una, cu doua, de pe teritoriul Romaniei. Insa, incepand de marti, 3 septembrie, in mai multe regiuni ale Romanii sunt asteptate averse de ploaie si furtuni.