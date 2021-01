Stiri pe aceeasi tema

- Astazi valorile termice vor fi in scadere fața de intervalul precedent. Vremea va deveni rece in majoritatea regiunilor. Vremea va fi geroasa noaptea in nordul, centrul și nord-estul țarii. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ninge slab in cea mai mare parte a zonei montane, pe arii restranse,…

- Prognoza meteo 10 ianuarie 2021. Duminica, Duminica vremea va fi in general inchisa, iar trecator va ninge slab. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima va fi de 3...4 grade, iar cea minima de -2...-1 grad.

- Prognoza meteo 9 ianuarie 2021. Vremea se va raci semnificativ in toata țara, ploile vor aparea in mai multe orașe, iar ninsorile vor acapara pana la 15 județe. Spre amiaza zilei de sambata, vremea se va mai incalzi ușor.

- Prognoza meteo, 5 ianuarie 2021. Pe parcursul zilei de marți vor fi innorari si va ploua in apropae toata țara, iar in restul teritoriului cerul va fi variabil. In Carpatii Orientali si Meridionali va continua sa ninga, dar in general slab cantitativ.

- La mijloc de saptamana vremea se va incalzi. In nord-vestul, nordul, centrul, estul țarii și la munte, cerul este mai mult noros și vor exista precipitații mixte la munte, la altitudini de peste 1700 de metri și predominant ploi in zonele mai joase.

- Cerul este noros și va aduce precipitații in cea mai mare parte a țarii. Acestea se vor manifesta sub forma de ploi sau burnița, excepție facand zona montana. Vantul va sufla slab și moderat.

- La mijloc de saptamana și mijloc de decembrie, vremea este mai calda pentru aceasta perioada, mai ales in vestul teritoriului, dar și la deal și la munte. Spre seara, pe arii restranse, vor fi precipitații slabe, predominant ploi, iar vantul va sufla moderat.

- La un pas de weekend, in special in zonele joase, vom avea la inceputul zilei nori joși și pe alocuri ceața, posibil asociata cu burnița. Așadar, vremea e normala termic pentru adoua decada a lunii noiembrie.