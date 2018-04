Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 6 aprilie. Vești proaste de la meteorologi! Vremea se va raci fața de ziua precedenta. Cerul va prezenta innorari si se vor semnala precipitatii la munte, in sud-vestul și centrul teritoriului și pe arii restranse in rest. Temperaturile maxime se vor incadra intre 12 și 20 grade, iar…

- Prognoza meteo 4 aprilie. Vremea se va incalzi in toata țara. Cerul va fi variabil, cu innorari in a doua parte a intervalului in Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, Dobrogea și la munte, unde izolat va ploua slab. Prognoza meteo 4 aprilie. Vantul va sufla in general slab pana la moderat, cu unele intensificari…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare cod galben de intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica si racire accentuata valabila duminica 31 martie, ora 09 ndash; 01 aprilie, ora 23. Potrivit ANM, incepand din dimineata zilei de sambata, 31 martie, in Banat, Crisana,…

- Prognoza meteo. Ploile vor bate in retragere in orele urmatoare, dar temperaturile ridicate vor continua sa topeasca zapada de la munte, asa ca pericolul de inundatii nu a trecut inca. Vremea se va incalzi și mai mult in urmatoarele zile, dar un nou val de frig va ajunge duminica in Romania, provocand…

- Meteorologii au prelungit pana pe 2 martie avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger valabile la nivelul intregii tari. Prognoza arata ca pana pe 2 martie, ora 20:00, va fi Cod portocaliu de temperaturi extrem de scazute in 29 de judete, inclusiv Municipiul Bucuresti. Gerul va fi persistent,…

- Vești nu prea optimiste de la meteorologi! Mai exact, luni o sa ninga in Muntenia dar si la deal si la munte, va fi lapovita in Oltenia si pe arii restranse in Dobrogea, iar in Banat si Crișana va ploua. Maximele vor fi intre minus 3 grade in estul Transilvaniei si 7 grade in Dealurile de Vest.

- Vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Duminica, in Capitala va ploua slab, iar noapte vor fi precipitatii mixte.Duminica, vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru…

- Prognoza meteo pentru weekendul 3-4 februarie 2018. Meteorologii anunța ca vremea se strica incepand de vineri seara, de la ora 22. A fost emisa o informare de vreme rea, valabila pana duminica, 4 februarie, ora 20. In intervalul 02 februarie, ora 22 – 03 februarie, ora 20, se vor semnala intensificari…