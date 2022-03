Prognoza meteo 23 martie 2022: Temperaturile cresc peste valorile normale Vremea in Romania va fi frumoasa astazi. In Dobrogea și Baragan cerul va fi curat, insa vantul va bate destul de puternic pe timpul zilei. Totuși, viteza acestuia nu va mai fi atat de mare. Temperaturile vor fi la fel ca cele de ieri. In Moldova sudica și in nordul Munteniei, atmosfera va fi insorita și vantul și vantul se va inteți din cand in cand. Se mai incalzește puțin și la amiaza vor fi 16 grade la Focșani. In nordul Moldovei și in Bucovina se anunța o zi foarte frumoasa cu soare, vantul nu va pune probleme și maximele se opresc pe la 17 grade. Prognoza meteo 23 martie Vreme placuta gasim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

