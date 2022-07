Prognoza meteo -23 iulie 2022, temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 şi 40 de grade Prognoza meteo- 23 iulie 2022, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 30 si 40 de grade, dar și cu valori mai scazute, de 28…30 de grade pe litoral si in delta, iar cele minime vor fi cuprinse intre 15 si 23 de grade, mai scazute in depresiuni si mai ridicate in Dealurile de [...] The post Prognoza meteo -23 iulie 2022, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 30 si 40 de grade first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

