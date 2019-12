Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 12 decembrie. Vremea ramane capricioasa in Romania! Joi, 12 decembrie, se inregistreaza temperaturi normale pentru aceasta perioada, dar si averse de ploaie, de care nu scapa nicio regiune.

- Prognoza meteo 7 decembrie. Ziua de sambata, 7 decembrie, vine in unele regiuni cu scaderi dramatice ale valorilor, iar in altele, cu o usoara crestere! Maxima zilei va fi de 9 grade Celsius, iar minima de -2 grade Celsius.

- Prognoza meteo 29 noiembrie. Soarele razbate din nori in aceasta zi, in majoritatea regiunilor tarii! Vineri, 29 noiembrie, romanii se vor bucura de vreme frumoasa pentru aceasta perioada. De zilele urmatoare insa, iarna isi intra total in drepturi.

- Prognoza meteo 24 noiembrie. In ziua turului doi al alegerilor prezidențiale, romanii vor avea parte de minime de pana la -1 grad Celsius. Aversele de ploaie pun stapanire pe intreg teritoriul țarii. Duminica, 25 noiembrie, vremea ramane friguroasa.

- Prognoza meteo vineri, 8 noiembrie. Ultima zi lucratoare a saptamanii aduce valori ridicate si mult soare in majoritatea regiunilor tarii. In partea de vest a Romaniei insa, aversele de ploaie isi spun cuvantul!

- Avem parte de un weekend splendid in continuare! Vremea se menține deosebit de calda, in majoritatea regiunilor din țara noastra, iar soarele va fi nelipsit de pe cer. Maximele vor atinge și 25 de grade și sunt șanse foarte mici de ploaie, astfel ca sunt vești excelente pentru cei care au planuit activitați…

- Prognoza meteo 3 octombrie. Vremea se schimba drastic in toata tara! Mercurul din termometre scade dramatic, iar aversele de ploaie si furtunile sunt asteptate inca de la primele ore ale zilei.

- Prognoza meteo 27 septembrie. Ziua de vineri, 27 septembrie, vine cu valori de pana la 23 de grade Celsius! Partea estica a Romaniei cunoaste scaderi de temperaturi cu pana la cinci grade si averse de ploaie dis-de-dimineata, in timp ce in vest vremea este ceva mai frumoasa!