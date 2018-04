Prognoza meteo 23 aprilie! Vremea caldă și frumoasă în toată țara Prognoza meteo 23 aprilie. Vremea va fi calda in toata țara, cu un cer variabil, mai mult senin in regiunile extracarpatice. In vestul și in centrul țarii indeosebi in cursul dupa-amiezii local se vor semnala averse de ploaie insoțite de descarcari electrice, iar la munte se vor acumula pana la 10-15 mm. Prognoza meteo 23 aprilie. Vantul […] The post Prognoza meteo 23 aprilie! Vremea calda și frumoasa in toata țara appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

