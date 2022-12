Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt patru zile pana la ziua de 25 decembrie și avem din partea ANM prognoza meteo pentru Craciun. Conform noilor date, vom avea parte de vreme anormala in Romania și ninsoare in Bucuresti. Aceeași prognoza anunța temperaturi cu plus la Balea Lac. In cursul acestei dimineți au fost emise și trei…

- Vremea continua sa se incalzeasca și doar cateva fulguieli se anunța cu cateva zile inainte de Craciun. In depresiunile din estul Transilvaniei va fi in continuare foarte frig. In vest, nord și centru va ploua slab.

- Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori. ANM a publicat prognoza meteo pentru Craciun și pentru Revelion. Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori Vremea va trece prin mai multe schimbari pana pe 24 decembrie. Spre…

- Prognoza METEO de Craciun 2022: Cum va fi vremea pana in 26 decembrie In urmatoarea perioada, vremea se incalzește in unele zone. Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obișnuit. La sfarșitul anului, valorile termice se apropie de normalul perioadei. Precipitații excedentare se anunța in prima…

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci semnificativ.Temperaturile maxime vor fi la limita inghetului in nordul Moldovei, estul Transilvaniei si in jur de 5 grade in sud, in urmatoarea perioada. Valorile nocturne vor fi in scadere din data de 17 noiembrie, media minimelor fiind in jur -5...-4 grade…

- Incepand cu data de 16 noiembrie, vremea se va raci semnificativ! In plus, sunt așteptate primele ninsori. Temperaturile maxime vor fi la limita inghețului in nordul Moldovei, estul Transilvaniei și in jur de 5 grade in sud, in urmatoarea perioada. Valorile nocturne vor fi in scadere din data de 17…

- In debutul acestei noi saptamani, in Dobrogea, valorile termice vor continua sa scada usor, dar se vor mentine peste mediile multianuale specifice perioadei. Potrivit specialistilor in meteo, in intervalul 07.11.2022 ora 08:00 08.11.2022 ora 08:00 , valorile termice vor continua sa scada usor, dar se…

- Prognoza meteo, 7 octombrie 2022, vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe parcursul zilei in sudul Moldovei, in jumatatea estica a Munteniei si local in Dobrogea, iar spre sfarsitul intervalului in sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 si 24 de grade, iar…