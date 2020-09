Prognoza meteo 21 septembrie 2020. Vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării Vremea va fi frumoasa și va continua sa se incalzeasca ușor devenind calda pentru ultima decada a lunii septembrie in cea mai mare parte a țarii, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 și 28 de grade Celsius, iar cele minime, in general intre 5 și 16 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab și moderat, trecator cu unele intensificari in sudul Banatului și pe arii restranse la munte.In București vremea va fi frumoasa. Cerul mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 26-27 de grade Celsius, iar cea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

