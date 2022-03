Prognoza meteo 21 martie-18 aprilie: Când vin temperaturile de primăvară în România Prognoza meteo 21 martie – 18 aprilie 2022. Meteorologii anunța ca la jumatatea lunii aprilie se va incalzi in toate regiunile țarii. Pana atunci, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru prima parte a primaverii. Prognoza meteo pentru saptamana 21- 28 martie Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada, in toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar in toata țara, dar mai ales in zonele montane din jumatatea de vest a teritoriului. Prognoza meteo pentru saptamana 28 martie – 04 aprilie Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

