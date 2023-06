Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 20 mai 2023, vremea va fi calda, iar pe alocuri, cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate și averse. Afla de pe a1.ro cum va fi azi vremea in București și in restul Romaniei.

- Vineri, 12 mai 2023, vremea o sa se mențina rece in toata țara pentru aceasta perioada din an. Meteorologii anunța cer innorat și precipitații in vestul și sud-vestul Romaniei, local la munte și pe spații mici in rest.

- Vineri, 5 mai 2023, vremea se va incalzi din nou, iar temperaturile vor fi apropiate de normalul climatologic specific pentru inceputul lunii mai. Afla de pe a1.ro cum va fi azi vremea in București și in restul Romaniei.

- Miercuri, 3 mai 2023, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale in sudul tarii si in jurul acestora in rest. Afla de pe a1.ro cum va fi azi vremea in București și in restul Romaniei.

- Marți, 25 aprilie 2023, vremea devine instabila, dar aduce temperaturi normale pentru aceasta perioada din an. Descopera ce anunța meteorologii și la ce temperaturi ar trebui sa ne așteptam.

- Sambata, 8 aprilie 2023, vremea va fi una preponderent inchisa, insa gradele vor mai crește in termometre. Descopera ce anunța meteorologii și la ce temperaturi ar trebui sa ne așteptam.

- Duminica, 26 martie 2023, vremea continua sa fie una calda, insa pe alocuri vor exista și temperaturi ceva mai scazute. Descopera ce anunța meteorologii și la ce temperaturi ar trebui sa ne așteptam.

- Sambata, 25 martie 2023, vremea continua sa fie una calda, insa pe alocuri vor exista și temperaturi ceva mai scazute. Descopera ce anunța meteorologii și la ce temperaturi ar trebui sa ne așteptam.