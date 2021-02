Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru sambata, 13 februarie 2021, cod galben de racire accentuata in toata Romania și un cod portocaliu de intensificari sustinute ale vantului, temporar viscol si vizibilitate redusa, in toata Romania.

- Cum va fi VREMEA pe 1 Martie și pe 8 Martie 2021. Prognoza meteo pentru intervalul urmator, publicata de ANM Cum va fi VREMEA pe 1 Martie și pe 8 Martie 2021. Prognoza meteo pentru intervalul urmator, publicata de ANM Meteorologii ANM au publicat vineri dimineața prognoza meteo pentru urmatoarea luna.…

- Dupa mai mult zile de gen in weekend ne vom bucura de temperaturi ceva mai ridicate. Meteorologii anunța vreme calda in acest weekend. De vineri se incalzește vremea in Romania. Duminica temperaturile vor scadea din nou, insa vremea ramane in general calda pentru aceasta perioada. Vineri vom avea parte…

- Meteorologii anunța pentru zilele urmatoare un val de frig, cu temperaturi de -20°C. A fost cea mai friguroasa noapte din acest an și poate din aceasta iarna in Romania. Au fost temperaturi negative in aproape toata țara.

- Meteorologii ne anunța ca astazi avem parte de un cod galben de ninsori abundente, strat de zapada consistent și intensificari ale vantului, in sudul Banatului, in Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, dar și in Carpații Meridionali.

- Prognoza meteo 28 decembrie 2020. Vremea se astazi se va incalzi semnificativ, devenind calda pentru aceasta data, dar va vor exista intensificari ale vantului in zona de munte, unde rafalele vor depași temporar 60…80 km/h.

- Meteorologii anunța ca incepand cu 6 decembrie vremea incepe sa se raceasca. Vor fi precipitații insemnate cantitativ și vant puternic, iar la munte se intorc ninsorile, ceea ce este o veste buna pentru iubitorii sporturilor de iarna.

- Prognoza meteo 29 noiembrie 2020. Se anunța o vreme mohorata și rece in majoritatea regiunilor din țara. Vantul va avea ușoare intensificari, iar lapovița și ninsoarea se vor semnala in zonele inalte.