Prognoza meteo 2 iulie. România extremelor: furtuni cu grindină și caniculă sufocantă In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitațile de apa vor fi de 20...40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp. In restul tarii astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restranse, ziua in nord-vest, unde și nebulozitatea va persista, iar seara și noaptea, temporar, in sud-est. Valul de caldura va persista in cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea continentala și sudul Moldovei, unde se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta data, va fi canicula și disconfort termic ridicat, dar in celelalte regiuni valorile termice vor marca o scadere semnificativa. Maximele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu instabilitatea atmosferica ce se va manifesta prin innorari temporar accentuate, averse și descarcari electrice - in a doua parte a zilei in cea mai mare parte a zonei montane, pe spații mai mici in zonele joase din vest, centru și nord, iar seara și la…

- Cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu instabilitatea atmosferica ce se va manifesta prin innorari temporar accentuate, averse și descarcari electrice - in a doua parte a zilei in cea mai mare parte a zonei montane, pe spații mai mici in zonele joase din vest, centru și nord, iar seara și la…

- In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitațile de apa vor fi de 25...30 l/mp. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 22 și 32 de grade, cu cele mai mari valori in Baragan și Dobrogea continentala.In București, vremea va fi in general instabila, iar valorile termice in scadere.…

- Astazi, vremea va fi racoroasa dimineața și noaptea, insa temperaturile vor fi usor mai ridicate fata de ziua precedenta.Vor fi mai ales dupa-amiaza si seara vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice, in Banat, Crișana, vestul Transilvaniei si doar cu totul izolat in restul teritoriului.…

- Astazi, valorile termice vor fi mai ridicate fața de intervalul anterior, astfel ca vremea va deveni calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, insa mai ales dupa-amiaza și seara, instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari, temporar accentuate, averse, descarcari electrice și intensificari…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre 22...24 de grade pe litoral și in Delta și 34 de grade in sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei (valori cu 12...16 grade peste mediile climatologice). Cerul va fi variabil la senin, dar și cu innorari temporare, averse și descarcari electrice, in a doua parte…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre 22...24 de grade pe litoral și in Delta și 34 de grade in sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei (valori cu 12...16 grade peste mediile climatologice). Cerul va fi variabil la senin, dar și cu innorari temporare, averse și descarcari electrice, in a doua parte…

- Astazi, vremea va fi frumoasa, dar deosebit de calda. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 21 și 29 de grade, cu cele mai ridicate valori in sudul Moldovei și in estul Munteniei. Cerul va fi variabil, temporar noros in nord-estul țarii și la munte, zone in care pe suprafețe mici se vor semnala…