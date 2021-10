Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada, de sfarșit de octombrie. Vremea se apropie de normal in noiembrie, anunța meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie...

- Meteo 22 septembrie – 18 octombrie 2021. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarea luna. Iata ce se intampla cu vremea in Romania. Meteo 22 septembrie – 18 octombrie 2021. Temperaturi in acest interval ANM a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarea perioada. Potrivit specialiștilor, vremea…

- Vremea se va raci pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (26 septembrie – 3 octombrie) iar ploi se vor semnala in majoritatea regiunilor, reiese din prognoza publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). In Moldova, media temperaturilor maxime va scadea pana in data de 22 septembrie,…

- Meteo. Prognoza meteo 20 septembrie - 18 octombrie 2021. Vremea va rece in saptamana care urmeaza, cu temperaturi mai coborate decat cele specifice acestei date, apoi vremea revine la normal, arata prognoza meteo realizata de ANM pentru urmatoarea luna.Meteo. Saptamana 20.09.2021 – 27.09.2021Valorile…

- Luna septembrie debuteaza cu o vreme mai rece decat normalul perioadei, iar primele doua saptamani se vor caracteriza prin ploi și furtuni de scurta durata, potrivit Administrației Naționale de Mateorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 23 august- 5 septembrie, pentru fiecare zona a tarii. Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa in primele doua zile de prognoza, insa apoi se va raci in toata tara. Perioade cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 16-29 august, pentru fiecare zona a tarii. Astfel, in prima zi a intervalului valul de caldura va persista si se va intensifica, urmand ca de marti 17 august temperaturile sa scada treptat…

- Meteorologii anunta vreme calda in prima parte a lunii august, temperaturi mai ridicate decat cele normale dar si ploi izolate in unele regiuni ale tarii. Incepand cu 23 august vremea se va raci usor in regiunile nordice si estice, iar in rest temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta…