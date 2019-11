Prognoza meteo 18 noiembrie | Vreme deosebit de caldă pentru această perioadă a anului Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, mai ales in regiunile intracarpatice, potrivit Mediafax. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar in sud și in est dimineața va fi ceața. Maximele termice vor fi cuprinse intre 12 și 22 de grade. Cerul va avea innorari si temporar va ploua local […] Post-ul Prognoza meteo 18 noiembrie | Vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

