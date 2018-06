Prognoza meteo 18 iunie: Furtuni puternice în mare parte a țării Prognoza meteo 18 iunie. Nu scapam nici luni de furtuni. Vremea va fi calda in toata țara, dar in general instabila in regiunile intracarpatice, unde pe spații relativ extinse vor cadea averse de ploaie. Prognoza meteo 18 iunie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 27 și 32 de grade la nivelul intregii țari, cu cele […] The post Prognoza meteo 18 iunie: Furtuni puternice in mare parte a țarii appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

