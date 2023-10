Prognoza meteo 17 octombrie: vremea se răcește în toată țara. Maximele abia ating 20 de grade Cerul va fi temporar noros, iar noaptea izolat va ploua slab in regiunile sud-estice. Vantul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 10 și 20 de grade, iar cele minime intre -4 grade in depresiunile din estul Transilvaniei și 12 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restranse se va forma ceața. In București vremea va fi normala din punct de vedere termic, pentru aceasta perioada. Cerul va avea innorari temporare, iar vantul va sufla slab și moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 18 grade, iar cea minima va fi de 6...7 grade. La munte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

