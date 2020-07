Stiri pe aceeasi tema

- În urmatoarele doua saptamâni, temperaturile vor fi ușor mai scazute decât cele obișnuite, însa la începutul lunii august, temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice. Saptamâna 13.07.2020 – 20.07.2020 Valorile…

- Vremea va fi instabila in sud-vest, centru, sud-est, la deal și la munte, unde vor fi ploi, tunete, fulgere, vijelii, grindina și cantitați de apa și de 40 l/ mp.In schimb, atmosfera va sufocanta in regiunile sud-estice, unde se vor inregistra temperaturi canicuare. Indicele temperatura-umezeala va…

- PROGNOZA METEO MIERCURI. Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii, local caniculara in regiunile sudice, disconfortul termic se va menține accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitati, pe arii restranse in Campia Romana si in Lunca Dunarii.…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE. In sud-vestul țarii, iar la inceputul nopții și in zonele de munte, vor fi innorari temporar accentuate și local averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. Izolat vor fi condiții de grindina, iar cantitațile de apa vor depași 15...20 l/mp.…

- PROGNOZA METEO MIERCURI Vremea se va menține in general instabila și racoroasa. Temporar, mai ales in a doua parte a zilei și la inceputul nopții, innorarile vor fi accentuate in cea mai mare parte a țarii și, cu precadere in sudul, estul și centrul teritoriului, vor fi averse ce vor avea…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE Vremea va fi in general instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate și, cu precadere in sudul, sudestul și centrul țarii, vor fi perioade in care se vor semnala descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor avea și aspect de vijelie, grindina și…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare, la inceputul nopții mai ales in nordul, centrul și estul țarii, unde pe arii restranse vor mai fi averse și descarcari electrice, iar spre sfarșitul intervalului posibil in vest. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi variabil, dar se va innora treptat in regiunile vestice, unde izolat vor fi ploi de scurta durata. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor incadra intre -1 și 11 grade, mai scazute in depresiunile din estul Transilvaniei, pana in jurul a…