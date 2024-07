Prognoza meteo 16 iulie. Arșița continuă și astăzi, dar încep și furtunile! Zonele lovite de vijelii cu grindină Temperaturile maxime se vor incadra intre 35 și 42 de grade. Cerul va fi mai mult senin, exceptand in a doua parte a zilei și in orele serii nord-vest și sud-estul țarii, precum și zona montana, unde temporar innorarile se vor accentua și pe arii restranse vor fi averse torențiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și grindina. Pe alocuri, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor fi insemnate. In București, valul de caldura va fi in continuare intens. Temperatura maxima se va situa in jurul a 41 de grade. Disconfortul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

