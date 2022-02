Prognoza meteo 16 februarie. Cum va fi vremea în România Astazi vremea va fi neobișnuit de frumoasa pentru normalul perioadei. In vest, nord-vest și centru va ploua puțin, insa in celelalte zone va fi insorit. Maximele pleaca de la 6 grade in Transilvania și ajung pe la 16 grade in Muntenia. In Dobrogea și cu Baragan se anunța o zi placuta, cu soare, cațiva nori de buna și temperaturi mai ridicate decat ieri. Vor fi in jur de 10 grade la malul marii și 14-15 prin Baragan. Se mai incalzește puțin și in Moldova sudica și in nordul Munteniei. Temperaturile urca pana la 13-14 grade. Dimineața apar ceva condiții de ceața, dar amiaza ne-aduce vreme frumoasa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

