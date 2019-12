Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 25 noiembrie. Ultima saptamana din luna noiembrie vine cu temperaturi specifice acestei perioade. In majoritatea regiunilor, valorile continua sa scada drastic. Avem și o veste buna! Aversele de ploaie incep sa paraseasca teritoriul Romaniei.

- Prognoza meteo 24 noiembrie. In ziua turului doi al alegerilor prezidențiale, romanii vor avea parte de minime de pana la -1 grad Celsius. Aversele de ploaie pun stapanire pe intreg teritoriul țarii. Duminica, 25 noiembrie, vremea ramane friguroasa.

- Prognoza meteo 22 noiembrie. Vremea continua sa se raceasca si vineri, 22 noiembrie. Temperaturile scad considerabil, ajungand chiar si la 0 grade Celsius pe timpul zilei. Aversele de ploaie pun stapanire pe toate regiunile tarii.

- Prognoza meteo sambata, 16 noiembrie. Una calda, una rece si acum... inca una calda! Weekendul vine cu valori destul de ridicate pentru aceasta perioada, cel putin pe timpul zilei. Pare-se ca iarna se lasa asteptata in acest an.

- Prognoza meteo 31 octombrie. Temperaturile scad in continuare in majoritatea regiunilor tarii. Joi, 31 octombrie, maxima anuntata pe timpul zilei este de 10 grade Celsius. Noaptea, va fi extrem de frig, fiind asteptate valori de pana la -1 grad Celsius. Luna noiembrie vine cu gerul!

- Prognoza meteo marti, 15 octombrie. Dupa un weekend calduros, vremea continua sa ne surprinda! In aceasta zi, in partea de sud a tarii si in partea de vest se vor inregistra pana la 25 de grade Celsius! Norii si ceata insa, vor da batai de cap tuturor romanilor.

- Prognoza meteo 4 octombrie. Scaderi dramatice ale temperaturile in toata tara! In unele regiuni, chiar si cu aproape 20 de grade Celsius. Aversele de ploaie si furtunile isi fac de cap in Romania, la sfarsit de saptamana.

- Prognoza meteo 19 septembrie. Valul de aer polar venit din nordul continentului isi spune cuvantul! In majoritatea regiunilor tarii, temperaturile continua sa scada. In noaptea de joi, 19 septembrie, valorile ajung pana la 3 grade Celsius!