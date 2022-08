Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi in general instabila, dar in sudul și in sud-estul țarii valul de caldura si local canicula și disconfortul termic vor persista, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați.

- Valul de caldura va cuprinde toate zonele si se va intensifica, astfel ca vremea va deveni pe arii extinse caniculara, in special in jumatatea de sud-vest, unde disconfortul termic va fi accentuat.

- Vineri, 18 iulie 2022, vremea va fi in general frumoasa in toata țara iar teperaturile nu vor depași 31 de grade Celsius. Cerul va fi variabil in nordul, centrul, estul și sud-estul țarii și mai mult senin in rest.

- Joi, 14 iulie 2022, vremea va ramane racoroasa in nordul, nord-estul și centrul țarii, unde cerul va fi mai mult innorat și vor fi prezente ploi de scurta durata, posibil insoțite de descarcari electrice.

- Miercuri, 13 iulie 2022, vremea se menține mai racoroasa in zonele nordice, nord-estice și centrale, unde se vor inregistra ploi de scurta durata. Hai sa vezi cum este vremea in restul țarii.

- Marți, 12 iulie 2022, vremea se menține calduroasa in aproape toata țara, mai puțin in regiunile nordice și centrare, unde vor exista condiții de ploaie, descarcari electrice și intensificari ale vantului.

- Conform prognozei meteo emise de ANM, pentru ziua de luni, 11 iulie 2022, vremea va fi relativ racoroasa in majoritatea zonelor. Mai mult, in nordul, nord-estul si centrul țarii, precum si in zonele montane, cerul va avea innorari temporar accentuate pe timpul zilei

- Vremea se menține normala pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile vor fi ridicate la orele amiezii in regiunile sudice, insa vor exista și momente cu ploaie insoțite de descarcari electrice in zonele de nord-est, vest și sud-vest.