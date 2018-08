Prognoza meteo 13 august: Vreme frumoasă în toată țara Prognoza meteo 13 august. Vremea va fi in general frumosa, in tara, dar calduroasa la amiaza in majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa intre 25 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 12 și 20 de grade. Prognoza meteo 13 august. In cea mai mare parte a țarii va […] The post Prognoza meteo 13 august: Vreme frumoasa in toata țara appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 10-12 august 2018 anunța vreme in general frumoasa. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 27 și 34 de grade, iar cele minime intre 12 și 22 de grade, mai coborate in zonele depresionare spre 8 grade.…

- Vremea va fi in general instabila. In special in cursul zilei de vineri vor fi innorari temporar accentuate si se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, in zonele de deal si de munte si local in restul teritoriului. Ploile vor avea si caracter torential,…

- Vremea va fi in general instabila in Maramures, Transilvania si Moldova, precum si in zonele de deal si de munte, unde vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. In restul teritoriului cerul va fi variabil si astfel de fenomene…

- Vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor, dar va fi ratilde;coroasatilde;. Vor mai fi innoratilde;ri, ploi de scurtatilde; duratatilde; si, posibil, descatilde;rcatilde;ri electrice, local in Moldova si in zona de munte. In restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se…

- Prognoza meteo 18 iunie. Nu scapam nici luni de furtuni. Vremea va fi calda in toata țara, dar in general instabila in regiunile intracarpatice, unde pe spații relativ extinse vor cadea averse de ploaie. Prognoza meteo 18 iunie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 27 și 32 de grade…

- PROGNOZA METEO 6 iunie, ORA 21 - 07 iunie, ORA 09. Cerul va avea innorari temporare și se vor semnala averse și descarcari electrice, local in zona de munte și in regiunile sudice și centrale și izolat in restul teritoriului. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse,…

- PROGNOZA METEO PE TOATA SAPTAMANA. Vremea va deveni calduroasa in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor situa intre 25 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori in Muntenia și Moldova. Cerul va fi variabil, cu innorari mai accentuate dupa-amiaza și seara in zonele montane, unde pe…

- Prognoza meteo 21 mai. Temperaturile continua sa fie ridicate. Va fi o maxima de 25 de grade Celsius și o minima de 12 grade Celsius. Vor fi nori pe tot parcursul zilei, ceva mai innorat de dimineața. Spre seara, norii se vor risipi. Prognoza meteo 21 mai. Vremea va fi frumoasa in mare parte a țarii.…