Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 29 octombrie. De marti, se schimba vremea in toate regiunile tarii! Se vor inregistra scaderi de pana la 10 grade Celsius in partea de vest a tarii, iar aversele de ploaie isi vor face simtita prezenta.

- Prognoza meteo marti, 22 octombrie. Vreme frumoasa in majoritatea regiunilor tarii! Dupa cateva zile calduroase, cu valori mai degraba specifice lunii septembrie, vestile bune continua. In aceasta zi, maxima va fi de 24 de grade Celsius si nici vorba de furtuni sau precipitatii!

- Avem parte de un weekend splendid in continuare! Vremea se menține deosebit de calda, in majoritatea regiunilor din țara noastra, iar soarele va fi nelipsit de pe cer. Maximele vor atinge și 25 de grade și sunt șanse foarte mici de ploaie, astfel ca sunt vești excelente pentru cei care au planuit activitați…

- Prognoza meteo 4 octombrie. Scaderi dramatice ale temperaturile in toata tara! In unele regiuni, chiar si cu aproape 20 de grade Celsius. Aversele de ploaie si furtunile isi fac de cap in Romania, la sfarsit de saptamana.

- Prognoza meteo 25 septembrie. Miercuri, 25 septembrie, valorile ajung la un nivel de normalitate pentru aceasta perioada. In continuare, se inregistreaza scaderi ale valorilor in majoritatea regiunilor tarii. De asemenea, sunt asteptate averse de ploaie.

- Prognoza meteo 19 septembrie. Valul de aer polar venit din nordul continentului isi spune cuvantul! In majoritatea regiunilor tarii, temperaturile continua sa scada. In noaptea de joi, 19 septembrie, valorile ajung pana la 3 grade Celsius!

- Prognoza meteo 18 septembrie. De miercuri, 18 septembrie, valul de aer polar venit din nordul continentului va pune stapanire pe majoritatea regiunilor din Romania. Astfel, temperaturile vor scadea usor. In vestul tarii, maxima, pe timpul noptii, ajunge la 2 grade Celsius!

- Prognoza meteo 13 septembrie. Vineri, 13 septembrie, in Romania, termometrele vor arata valori ceva mai mare decat zilele trecute, apropiindu-se chiar de 30 de grade Celsius. In continuare, toamna intarzie sa puna stapanire pe teritoriul tarii noastre.