- Cel mai negru scenariu al unui document intern al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta arata posibilitatea ca in luna septembrie Romania sa atinga pragul de un milion de cazuri active de COVID-19. Studiul vorbeste despre importanta distantarii sociale si subliniaza ca in contextul actual,…

- Romania se afla intr-o creștere a cazurilor de coronavirus, iar un scenariu pesimist arata ca, in luna septembrie, am putea ajunge la peste un milion de romani care au fost sau sunt infectați cu COVID-19, potrivit unui raport difuzat de Digi24.Numarul de cazuri de coronavirus a crescut in Romania cu…

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus continua sa creasca de la o zi la alta, iar estimarile autoritaților sunt ingrijoratoare, intrucat Romania se afla intr-o creștere supra-exponențiala.

- Numarul infectarilor cu coronavirus din Romania ar putea ajunge la jumatatea lunii august pana la 1.600 de cazuri zilnice. Datele sunt cuprinse in nota de fundamentare a hotararii de guvern prin care a fost prelungita cu 30 de zile starea de alerta, a scris g4media.ro.Prognoza de evoluție a fost facuta…

- Romania a intrat intr-o etapa critica a pandemiei de coronavirus. Condițiile pentru instituirea starii de urgența ar putea fi indeplinite in urmatoarele zile. Anunul facut de medicul care a avut cel mai mare succes in lupta impotriva COVID-19.

- Prof. dr. Alexandru Rafila, reprezentantul Organizatiei Mondiale a Sanatatii in Romania, a comentat o teorie extrem de vehiculta in randul celor care neaga gravitatea coronavirusului si anume posibilitatea ca familiile celor decedati sa primeasca bani pentru a accepta ca pe certificatul de deces sa…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, nu exclude revenirea la starea de urgenta. El afirma, intr-un interviu acordat joi Agerpres , ca Romania nu a depasit primul val al pandemiei de coronavirus si ca ”asistam la a II-a cocoasa a primului val”, dupa ce pe teritoriul tarii au fost inregistrate peste 600…

- Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, face apel catre populație sa respecte masurile de protecție și explica in ce condiții Romania s-ar putea intoarce la starea de urgența, inlocuita in urmatoarele 30 de zile cu starea de alerta.Numarul de infectari cu coronavirus in Romania este…