Prognoza Comisiei Europene pentru 2022 și 2023: prețurile cerealelor rămân foarte ridicate Efectele razboiului din Ucraina asupra pieței agricole vor fi parțial compensate anul agricol viitor de producții mai mari la principalele produse agroalimentare. UE se adapteaza noii situații, cauta produse alternative, iar fermierii produc mai mult din ceea ce importau in mod obișnuit din Ucraina. Cu toate acestea, Comisia Europeana se așteapta la prețuri „deosebit de ridicate“ in acest an și in 2023. Razboiul din Ucraina, dar și explozia prețurilor la gaz și energie au creat presiuni enorme pe piețele agricole din toata lumea, inclusiv in UE. Anul agricol 2022/2023 se anunța insa unul promițator,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

